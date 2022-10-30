30 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили настоятельный призыв главы Госдепа США к России, чтобы та вернулась в рамки «зерновой сделки».

Светлана Рыбина, , 15:13 — REGNUM Заявление госсекретаря Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкена о том, что США сожалеют о решении Российской Федерации выйти из «зерновой сделки» и призывают Россию вернуться к участию в ней, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 30 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Вывоз зерна Иван Шилов © ИА REGNUM

«Соединённые Штаты сожалеют о приостановке Россией своего участия в рамках черноморской зерновой инициативы, осуществляемой при посредничестве ООН. Мы настоятельно призываем все стороны продолжать осуществление этой важнейшей инициативы по спасению жизней», — сказал Блинкен.

Глава Госдепа США «настоятельно призвал» российское правительство пересмотреть своё решение о выходе из «зерновой сделки» и вернуться к соблюдению ранее заключённых договорённостей.

«Нефиг на нашей территории теракты устраивать!» — пишет Ксения У.

Многие пользователи удивились, что «зерновая сделка», оказывается, имеет такое важное значение для Соединённых Штатов, которые вроде как не имеют к ней никакого отношения. Граждане начали подозревать Америку в том, что зерновые культуры с территории бывшей УССР, предназначенные для беднейших стран мира, в большей своей массе оседали не только в зажиточной Европе, но и на североамериканском континенте.

«Блинкен накурился и несёт откровенную дичь», — считает Lesnoy B.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM©

«Прям «призвал»? Даже не пригрозил нам ничем? А его-то какая печаль обуяла? Это же зерно для беднейших стран предназначается. Европа и США, что — беднейшие страны или такими скоро станут? Надеюсь, наше правительство найдёт пути доставки зерна тем, кто в нём действительно нуждается. А Европа и Америка пусть сами свои проблемы решают», — пишет Ольга Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что Блинкен, как и его непосредственный начальник в Белом доме, принципиально избегают обсуждения тех причин, которые привели к отказу России от дальнейшего участия в «зерновой сделке».

«Пусть сами себя обеспечивают. Как теракты делать, так они первые», — подметил Владислав О.

«Алло! Вы у нас теракты устраиваете! Рот закройте и помалкивайте, пока вам по голове не прилетело», — предупреждает Елена В.

Часть людей полагает, что Штаты планировали связать руки России разного рода договорённостями и обязательствами, а сами при этом хотели бить по нам всем спектром своих возможностей, прибегая даже к запрещённым приёмам.

«Да. Россия, ты соблюдай договорённости, а мы у тебя за это теракты устраивать будем. И кто Блинкен после этого? И кем будем мы, если опять откроем для них эту «сделку»?» — задаётся вопросами Юрий К.

«Они еще и не пускают нас к расследованию взрывов на «Северных потоках». Так что наше правительство будет самостоятельно решать, продолжать с ними «зерновую сделку» или нет», — указывает Сабина Г.

Нашлись и те, кто заметил, как сильно США обеспокоились выходом России из «зерновой сделки». Граждане уверены, что такая реакция прямо указывает на то, что российское руководство поступило совершенно правильно.

«Мне кажется, что в Америке даже не ожидали, что Россия может так отреагировать. А мы предупреждали, что наше терпение не резиновое», — отметила Мария В.

Напомним, 30 октября на сайте Госдепартамента Соединённых Штатов Америки было была опубликована информация, согласно которой госсекретарь Энтони Блинкен заявил о том, что США сожалеют о решении Российской Федерации выйти из «зерновой сделки» и призывают Россию вернуться к участию в ней.