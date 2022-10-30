Москва, 30 октября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Россия не может быть чьим-то вассалом и продолжит отстаивать свои интересы. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Мы можем в чем-то не преуспевать, что-то может не получаться, но быть чьим-то вассалом мы не можем. Это невозможно. И это является залогом того, что мы будем отстаивать наши интересы. Те, кто рулил миром до сих пор, они начали терять свою власть», — отметил он в программе «Москва. Кремль. Путин».

Он добавил, что при этом влияние на Европу, Австралию, Японию, другие страны все еще сохраняется.

Песков также рассказал, что президент РФ Владимир Путин на Валдайском форуме дал глубинное объяснение причин спецоперации, ее неизбежности и правоты России.