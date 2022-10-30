Москва, , 14:20 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин на Валдайском форуме дал глубинное объяснение причин спецоперации, ее неизбежности и правоты России. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Это абсолютно мировоззренческое выступление, которое объясняет подноготную тех процессов, которые сейчас происходят. Это выступление, которое объясняет причины СВО, причем … глубинное объяснение, почему это было нужно, почему это было неизбежно, почему Россия права, и почему у России нет другого выхода», — отметил он в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

Он добавил, что выступление президента РФ адресовано всему миру, и «убежден, что будет очень много споров».