Душанбе, , 14:14 — REGNUM Заявления киевского журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иноагентом) о якобы производстве в Таджикистане беспилотников Ирана опроверг таджикский МИД. Об этом 30 октября говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Таджикистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Опровергаем слова [киевского] блогера Дмитрия Гордона, озвученные им 28 октября 2022 года в ходе онлайн-передачи «В гостях у Гордона» о производстве иранской стороной на территории Таджикистана «убивающих [жителей территории б. УССР]» дронов», — отмечается в сообщении.

Также подчёркивается, что власти Таджикистана «не осуществляют экспорт военной техники в третьи страны».

При этом таджикский МИД рекомендовал киевскому журналисту в будущем «аккуратно подходить к подобного рода комментариям и проверять достоверность распространяемой информации».

Отметим, ранее Гордон обвинил Узбекистан в сборке беспилотников Ирана, а затем уточнил, что он имел ввиду таджикистан.