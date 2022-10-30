Донецк, 30 октября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Зайцево и Яковлевке девять нарядов. Об этом 30 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️13:55 — н. п. Дылеевка — н. п. Зайцево: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм; ️14:00 — н. п. Авдеевка — н. п. Яковлевка: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ снова обстреляли Макеевку натовскими снарядами.