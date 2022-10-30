Москва, 30 октября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. План из 13 мероприятий, предназначенных для снижения выбросов в Арктической зоне России, утвердил председатель российского правительства Михаил Мишустин. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба правительства РФ.

Kirill Skurikhin В Арктике

«Переход на экологически чистые виды топлива и модернизация очистных сооружений предусмотрены в комплексе мероприятий по минимизации загрязнения Арктической зоны России… Всего в план включено 13 мероприятий, направленных на сокращение выбросов в атмосферу и сбросов в морские и речные акватории. Каждое из них закреплено за конкретным министерством или ведомством», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что Минстрою и Минэнерго совместно с региональными властями будет поручена модернизация ТЭЦ и котельных для перевода их на более экологическое топливо. При этом Минэнерго нужно будет продумать перевод транспорта на газомоторное топливо.

Кроме того, отмечается, что Минстрою совместно с местными властями будет необходимо будет создать программы строительства и модернизации очистных сооружений. В то же время, Минприроды, Минэнерго и Роспотребнадзору дано поручение разработать увеличение платы за выбросы отходов в атмосферу и в акваторию.

Вместе с тем, указывается, что все указанные меры — это «часть единого плана по реализации основ государственной политики в Арктике и Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года».

«Реализация этих документов позволит повысить качество жизни северян, увеличит вклад Арктической зоны в российскую экономику, обеспечит сохранение окружающей среды в Арктике и устойчивое развитие регионов», — подчёркивается в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Минприроды России отобрало 89 проектов по ликвидации свалок в рамках национального проекта «Экология».