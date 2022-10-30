Москва, , 13:59 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана по подготовке к празднованию 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Александр Пушкин

План предусматривает проведение более 80 праздничных мероприятий. Большая часть из них пройдёт в юбилейном 2024 году. Самой масштабной частью подготовки станет общероссийская программа реставрации и обновления мемориальных пушкинских музеев.

В частности, перед юбилеем будет обновлена экспозиция в Царскосельском лицее. Также будут отреставрированы музей-заповедник «Болдино», музеи в подмосковных усадьбах Захарово и Вяземы и другие связанные с биографией поэта объекты.

Институту русской литературы (Пушкинский Дом) подготовит к юбилею интернет-проект. В открытом доступе будут представлены десятки тысяч статей и монографий, посвящённых проекту, а также хранящиеся в Пушкинском Доме рукописные источники.

Подготовка к празднованию 225-летия со дня рождения Пушкина ведётся по поручению президента России Владимира Путина. Соответствующий указ был подписан летом 2021 года.

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