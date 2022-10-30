Бейрут, 30 октября 2022, 13:54 — REGNUM Президент Ливана Мишель Аун 30 октября подписал указ об отставке временного правительства страны во главе с Наджибом Микати до истечения срока его полномочий.
Это произошло перед началом прощального мероприятия по случаю окончания срока правления президента Ауна во Дворце Республики.
Ранее Аун обвинил исполняющего обязанности премьер-министра Наджиба Микати в неуступчивости в вопросе формирования правительства.
Читайте ранее в этом сюжете: Ливан и Израиль договорились о демаркации морских границ