Донецк, , 13:49 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Макеевку натовскими снарядами. Об этом 30 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:40 — н.п. Нетайлово — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Петровский район Донецка.

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