Лондон, , 13:46 — REGNUM Сигнал президенту России Владимиру Путину путём размещения своих гиперзвуковых ракет на территории Турции должен подать Североатлантический альянс (НАТО). Об этом заявил эксперт по национальной безопасности «Атлантического совета» Альп Севимлисой, его слова приводит 30 октября британская газета Daily Express.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению эксперта, Турция является крупным игроком в Средиземноморье и альянсу нужно воспринимать её в качестве союзника против России и Китая.

При этом Севимлисой отметил, что только у трёх стран НАТО — США, Британии и Турции, имеются сразу военная мощь, вооруженные силы и мировое влияние. Также он напомнил, что силы турецкой армии действуют на Кавказе, в Средиземном море, Сирии и Ливии.

Также он указал, что НАТО необходимо поддерживать Киев, удвоив свои усилия, чтобы разместить свои гиперзвуковые ракеты в рамках стратегического сдерживания вдобавок к имеющемуся у альянса тактическому ядерному оружию вдоль Средиземного моря.

Кроме того, эксперт уточнил, что альянсу стоит разместить гиперзвуковые ракеты на турецкой авиабазе «Инджирлик», а также поставить Турции американские истребители F-35 и ЗРК Patriot, чтобы южный фланг НАТО якобы «был защищён от России и Китая в будущем».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что диалог с президентом России Владимиром Путиным Латвии следует вести только после увеличения численности войск НАТО на территории прибалтийской республики.