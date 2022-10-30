Москва, , 13:44 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в телеграмме своему корейскому коллеге выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Сеул.

Михаил Мишустин Government.ru

«От имени правительства РФ и от себя лично передаю Вам глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в Сеуле, вызвавшими гибель многих людей», — отмечается в телеграмме премьера РФ.

Он отметил, что в РФ разделяют скорбь корейского народа.

В массовой давке в сеульском районе Итхэвон погибли 153 человека, более 100 — пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре гражданки РФ.