30 октября 2022 | Время чтения 8 мин

Ариф Асалыоглу, , 15:14 — REGNUM +

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

ЕС продолжает усиливать контроль за соблюдением антироссийских санкций

Как передает Sözcü, комиссар ЕС по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархели проводит встречи в Турции в период с 26 по 28 октября. С момента вступления в должность в декабре 2019 года комиссар, известный своей дистанцированностью от вопроса вступления Турции в Европейский союз, посетит Турцию всего лишь во второй раз. Данный визит не связан с расширением ЕС, а поскольку министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу находится с рабочим визитом в Африке, то и политические вопросы не будут включены в повестку дня. Целью визита Вархели являются два важных вопроса — антироссийские санкции и экономическое сотрудничество между ЕС и Турцией. В Стамбуле комиссар проводит встречи с ведущими представителями бизнес-сообщества и руководителями экономического ведомства Турции. Вместе с министром внутренних дел Сулейманом Сойлу Вархели также запланировал посетить Ван, чтобы обсудить вопросы пограничной безопасности.

Эрдоган провел телефонные переговоры с королем Чарльзом

Согласно сообщению Aktif haber, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с королем Великобритании Чарльзом III. Согласно заявлению управления по связям с общественностью при аппарате президента, в ходе переговоров были обсуждены вопросы развития турецко-британских отношений. В телефонном разговоре турецкий лидер выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II и уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений, основанных на стратегическом партнерстве и альянсах, и тесного сотрудничества во многих областях.

Чарльз III Dan Marsh

Истинным агрессором является сама Греция

Как пишет Cumhuriyet, в ходе своего выступления на церемонии открытия ярмарки оборонной, авиационной и космической промышленности (SAHA Expo), проводимой под эгидой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что данное мероприятие, организованное SAHA İstanbul, является важным шагом в повышении уровня осведомленности и влияния в этом секторе. «Чтобы скрыть свои мегалитические идеи некоторые греческие политики придумали выражение «Новая Османская империя», обвиняя тем самым Турцию в агрессии. Истинным агрессором является сама Греция, которая со дня своего основания постоянно провоцирует и угрожает Турции прямо у нас под носом», — сказал глава оборонного ведомства.

Чавушоглу выступил на международном форуме в Дакаре

Согласно сообщению NTV, в ходе своего выступлении на 8-м международном форуме в Дакаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал: «Мы против колониализма. Африка может изменить глобальную регрессию. Нам сложно адаптироваться к новым реалиям и изменениям. Я считаю, что две проблемы, возникшие за последние 30 лет, сильно повлияли на глобальную систему. Имя этим двум проблемам — конкуренция и односторонность. Последние 30 лет, к сожалению, конкуренция превалирует над сотрудничеством, а односторонность — над многосторонностью». Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что после пандемии коронавируса напряженность между Москвой и Киевом нанесла еще больший ущерб глобальной системе, и добавил: «Мир и без того борется с многочисленными кризисами, подпитывающими друг друга, как в замкнутом круге. Речь идет о конфликтах, терроризме, нелегальной миграции, и, по всей видимости, их число будет только расти. До пандемии количество мигрантов составляло около 80 миллионов, сегодня эта цифра превышает 100 миллионов. Этот вопрос будет продолжать оставаться нашей общей проблемой. Кроме того, расизм и дискриминация также связаны между собой. Эти проблемы затрагивают всех, но самое большое негативное влияние приходится на уязвимые группы и Африку».

8-й Дакарский международный форум по вопросам мира и безопасности в Африке. 25.10.2022 МИД Турецкой Республики

Операция против журналистов

Как передает Mezopotamya, в результате операции, проведенной генеральной прокуратурой провинции Анкара, в Диярбакыре, Анкаре, Ване, Мардине и Шанлыурфе были задержаны 12 человек, в том числе семь журналистов Mezopotamya и JINNEWS. В ходе обыска в офисе Mezopotamya в Анкаре и домах журналистов были задержаны Земо Аггёз и Бериван Алтан, а в Диярбакыре — журналист Сельман Гюзелюз, а также журналисты JINNEWS Хабибе Эрен и Дерья Рен.

Ярмарка оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO 2022

Как пишет Samanyolu Haber, стартовала ярмарка оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO 2022, объединяющая 250 иностранных и 750 отечественных компаний из 57 стран мира, в рамках которой будут представлены технологическая продукция и разработки Турции в области оборонной промышленности. Генеральный секретарь ярмарки SAHA EXPO Ильхами Келеш подчеркнул, что благодаря промышленной, производственной и технологической направленности выставка превратилась в мировой бренд и тем самым внесет большой вклад в развитие турецкого бренда и экономики Турции. В рамках ярмарки SAHA EXPO 2022 глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар принял своих коллег из многих стран мира. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес вместе с председателем правления SAHA Istanbul и генеральным директором Baykar Халуком Байрактаром посетили стенд Baykar. Уолес рассказал, что они проводят разведку в целях инвестирования в британскую армию, и добавил: «Мы инвестируем в наши вооруженные силы, опираясь на уроки, которые извлекли из [б. УССР]. Определенно, TB2, новую модель которого мы сейчас наблюдаем, изменили правила игры в современных войнах».

Эрдоган: вековые усилия воплотятся в жизнь

Согласно сообщению NTV, в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на заседании по продвижению правящей Партии справедливости и развития «Столетие Турции» в «Анкара Арена», в ходе которого был показан документальный фильм «Видение столетия Турции». Кроме того, запущен веб-сайт с одноименным названием. На сайте будет размещена информация о проделанной и предстоящей работе министерств. Информация о планах и проектах будет в свободном доступе. Любой желающий сможет отправить на сайт свой проект или предложение. Обращаясь к присутствующим, в том числе к оппозиции, Эрдоган заявил, что у 81 миллиона граждан на 100-летнюю годовщину будет новая Конституция. В речи основной акцент был сделан именно на ней. Управление по связям с общественностью при аппарате президента Турции подготовило и выпустило первый фильм из серии «Столетие Турции» — «Столетние мечты, столетние проекты».

Выступление Реджепа Тайипа Эрдогана на заседании «Столетие Турции» в «Анкара Арена». 28.10.2022 Президентство Турецкой Республики

Продлен срок размещения ВС Турции в Мали и Центральной Африке

Как пишет Cumhuriyet, Великое национальное собрание Турции одобрило резолюцию, согласно которой участие ВС Турции в операциях и миссиях в Мали и Центральной Африке продлено на один год.

Визит министра обороны Израиля в Турцию

Согласно сообщению Halk TV, в здании министерства национальной обороны в сопровождении почетного караула состоялась церемония официальной встречи министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и министра обороны Израиля Бенджамина Ганца. По итогам встречи один на один и встреч в расширенном составе главы оборонных ведомств приняли участие в совместной пресс-конференции. Хулуси Акар поприветствовал своего израильского коллегу и подчеркнул, что Ганц, является первым министром обороны Израиля, посетившим Турцию за столь долгое время. Глава оборонного ведомства Турции сказал: «Взаимные встречи президента Турции с президентом и премьер-министром Израиля стали важным поворотным моментом в отношениях между Турцией и Израилем. Турция и Израиль являются важными участниками нашего региона. В то же время Турцию и Израиль связывают общие исторические и культурные ценности. Хотелось бы отметить, что развитие отношений и сотрудничества между Турцией и Израилем, в частности, в области обороны, безопасности и энергетики, внесет весомый вклад в обеспечение регионального мира и стабильности». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра обороны Израиля в президентском комплексе. В израильские СМИ просочилась информация о закулисных переговорах министра обороны Израиля с турецким лидером в Анкаре. Данная встреча рассматривается как критический порог в нормализации отношений между двумя странами.

Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Бени Ганца в президентском комплексе. 27.10.2022 Президентство Турецкой Республики

Заявление Мицотакиса в адрес Турции

Как передает Karar, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сделал новое заявление в адрес Турции. Заявления премьера в ходе встречи с немецким коллегой Олафом Шольцем стали главной повесткой дня. Канцлер Германии посетил Грецию после официального визита во Францию. Согласно сообщению Ta Nea, Мицотакис расширил свои скандальные заявления в адрес Анкары, заявив, что Эрдоган отравляет свой народ ложью в адрес Греции, имея в виду действия Турции по вопросу миграции. Он также подчеркнул, что греческие острова никому не угрожают.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

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