Сочи, Краснодарский край, 30 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. 30 октября в Сочи на стадионе «Фишт» футбольный клуб «Сочи» в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Fc-ural.ru ФК Урал

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Николай Заболотный, Ваня Дркушич, Игорь Юрганов, Сергей Терехов, Иван Миладинович, Тимофей Маргасов, Артем Макарчук, Кристиан Нобоа, Артур Юсупов, Жоазиньо, Владислав Сарвели.

«Урал»: Илья Помазун, Эммерсон, Ибраима Сиссе, Денис Кулаков, Егор Филипенко, Мингиян Бевеев, Даниэль Мишкич, Юрий Газинский, Александр Юшин, Лазарь Ранджелович, Алексей Каштанов.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым. Ассистенты главного судьи — Дмитрий Чельцов и Константин Шаламберидзе. Резервный арбитр — Рафаэль Шафеев.