Вашингтон, , 13:30 — REGNUM Запуск метеорологического спутника Joint Polar Satellite System (JPSS) 2 состоится не ранее 9 ноября. Об этом сообщили на брифинге представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компании United Launch Alliance (ULA).

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Ранее запуск ракеты-носителя Atlas 5 компании ULA был запланирован на 1 ноября. В NASA сообщили, что задержка старта связана с проблемой, выявленной при проверке батареи на верхней ступени ракеты-носителя. Для устранения проблемы потребуется несколько дней, запуск состоится не ранее 9 ноября.

Основной полезной нагрузкой станет метеорологический спутник JPSS-2, который будет выведен на полярную орбиту. Он будет работать в паре с аппаратом JPSS-1, запущенным в ноябре 2017 года.

Эти спутники будут использоваться для сбора данных, необходимых для прогнозирования погоды и научных наблюдений за климатом. Планируется, что в будущем состав группировки JPSS будет доведён до четырёх спутников.