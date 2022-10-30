Заводоуковск, Тюменская область, , 13:28 — REGNUM В тюменском городе Заводоуковске скончался 102-летний участник Великой Отечественной войны Деомид Проскуряков. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Деомид Иванович Проскуряков Информационный центр правительства Тюменской области

«К сожалению, время неумолимо. Поколение героев уходит. От лица всех жителей Тюменской области выражаю искренние соболезнования родным и близким Деомида Ивановича Проскурякова», — написал соболезнования в своём телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Деомид Проскуряков прошёл всю войну. В 1941-м был тяжело ранен под Ленинградом. После лечения в госпитале добился повторного призыва в Красную Армию. Участвовал в Сталинградской битве. Освобождал Великие Луки, Белоруссию, Польшу, дошёл до Берлина.

В наградном листе к ордену Красной Звезды, который получил за ратную службу Деомид Проскуряков, отмечено: «…Бесстрашно подносил мины к миномёту, подавил огонь противотанковой пушки. Вынес с поля боя трёх раненых бойцов с оружием. В районе железной дороги из личного оружия убил двух немецких солдат и гранатой подавил огонь станкового пулемёта».

После войны Деомид Проскуряков работал председателем сельского совета, занимал партийные должности, позже был директором Заводоуковского гортопсбыта.