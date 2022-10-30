Самара, 30 октября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. 30 октября в Самаре на стадионе «Самара Арена» футбольный клуб «Крылья Советов» в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Пари НН» Вячеслав Кротов

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Богдан Овсянников, Матео Барач, Глен Бейл, Александр Солдатенков, Роман Евгеньев, Максим Витюгов, Александр Чиркович, Амар Рахманович, Сергей Пиняев, Александр Коваленко, Максим Глушенков.

«Пари Нижний Новгород»: Артур Нигматуллин, Кирилл Гоцук, Илья Агапов, Даниил Пенчиков, Эльмир Набиуллин, Лукас Масоэро, Илья Жигулев, Милсон, Альберт Шарипов, Тимур Сулейманов, Вячеслав Кротов.

В текущем сезоне 17-летний российский нападающий Сергей Пиняев принял участие в 11 матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Сочи» и «Ростова».