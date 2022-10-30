Москва, 30 октября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Российский перечень недружественных стран и территорий расширило правительство РФ, путём включения в него 11 британских заморских территорий. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба российского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«В перечень добавлено еще 11 британских заморских территорий, поддержавших санкции, введенные Великобританией в отношении России», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в это число вошли Бермуды, Британская территория в Индийском океане, Британская антарктическая территория, острова Кайман, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Фолклендские острова, а также Теркс и Кайко.

Кроме того, отмечается, что вначале в этот список входило только три подконтрольные Британии территории: остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар, и теперь в него входят все 14 британских заморских территорий.

Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg сообщило, что чиновники из Европейского союза обеспокоились увеличением экспорта бытовой техники в Россию из соседних стран.