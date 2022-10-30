Москва, , 13:12 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения поэта А. С. Пушкина. Соответствующий текст опубликован на сайте правительства РФ 30 октября.

Бюст А. С. Пушкина. Смоленск Василий Иванов © ИА REGNUM

«Реализация общероссийской программы реставрации мемориальных пушкинских музеев, создание научно-просветительского ресурса «Пушкин цифровой», выпуск памятной почтовой марки и другие мероприятия вошли в план по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина. Распоряжение о его утверждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — отмечается в сообщении.

Всего запланировано более 80 мероприятий, среди которых общероссийская реставрация экспозиций пушкинских музеев, музеев-заповедников, домов культуры.

Большая часть мероприятий запланирована на юбилейный 2024 год.