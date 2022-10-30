Москва, 30 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения поэта А. С. Пушкина. Соответствующий текст опубликован на сайте правительства РФ 30 октября.

Василий Иванов ИА REGNUM Бюст А. С. Пушкина. Смоленск

«Реализация общероссийской программы реставрации мемориальных пушкинских музеев, создание научно-просветительского ресурса «Пушкин цифровой», выпуск памятной почтовой марки и другие мероприятия вошли в план по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина. Распоряжение о его утверждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — отмечается в сообщении.

Всего запланировано более 80 мероприятий, среди которых общероссийская реставрация экспозиций пушкинских музеев, музеев-заповедников, домов культуры.

Большая часть мероприятий запланирована на юбилейный 2024 год.