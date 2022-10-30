Калуга, 30 октября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Более 40 тысяч жителей калужского края были объявлены «врагами народа», об этом заявил 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, губернатор Калужской области Владислав Шапша, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM День памяти жертв политических репрессий

В обращении главы региона к жителям области говорится о том, что в результате широкомасштабного террора миллионы граждан Советского Союза без всякой вины были лишены прав, арестованы, оказались в заключении или были расстреляны. Репрессии коснулись и калужан. Это трагическая страница истории, знать которую так же важно, как и летопись побед и достижений. Принять прошлое таким, какое оно есть, с его положительными и отрицательными сторонами — в этом зрелость гражданской позиции.

«Работа по реабилитации наших земляков продолжается и сегодня. Она нужна не только родственникам, но и всем нам. Наш долг — очистить имена соотечественников, осужденных ошибочно. Эти люди заслуживают нашей памяти и глубокого уважения за те страдания, что претерпели напрасно», — отметил Владислав Шапша. .