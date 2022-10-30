Москва, , 13:10 — REGNUM Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его коллегой из США Джо Байденом могли пройти в случае, если бы американская сторона захотела прислушаться к озабоченностям Москвы и снова начать обсуждение гарантий безопасности. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Желание США прислушаться к нашим озабоченностям», — заявил представитель Кремля в ответ на вопрос о том, что могло бы быть платформой для переговоров Путина с Байденом.

«То есть фактически желание США вернуться к состоянию на декабрь–январь и задаться вопросом: то, что предлагают русские, может быть, не всё нас устраивает, но, может быть, стоит всё-таки с ними сесть за стол переговоров? Я имею в виду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон», — также пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что представители России и США согласовывают сроки встречи с целью обсуждения возможности возобновления инспекционной деятельности в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).