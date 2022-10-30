Москва, 30 октября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает опасной тенденцией попытки политиков Германии избежать ответственность за нацизм и события Второй мировой войны.

ИА REGNUM Сергей Лавров

«Задолго до начала спецоперации, начали ощущать в контактах с немецкими коллегами, что они различными методами и в разных выражениях проводят четкую мысль. «Дорогие коллеги, мы — немцы со всеми за все расплатились и больше никому ничего не должны. Поэтому хватит нас упрекать за то, что было во время Второй мировой войны». Это опасная тенденция», — отметил он в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса».

При этом, по его словам, о в Европе появились деятели, «пытающиеся достаточно безответственно играть с темой ядерного оружия».