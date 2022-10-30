Москва, 30 октября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Продажи лёгких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам первых трёх кварталов 2022 года сократились на 46,2% в годовом исчислении. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Цитата из к/ф «Извините, мы вас не застали». реж Кен Лоуч. 2019. Великобритания, Франция, Бельгия Выбор фургона

За первые девять месяцев текущего года в России продано 55,2 тыс. автомобилей класса LCV. По данным шестое место в европейском рейтинге. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), падении продаж LCV наблюдалось и во многих странах ЕС.

В среднем рынок коммерческих автомобилей Европы с начала года упал на 21,4%. Крупнейшим рынком стала Швейцария, второе место заняла Великобритания, третье — Германия. Четвёртое и пятое место по объёму продаж заняли Италия и Испания соответственно.

Россия сохранила шестое место по продажам автомобилей в Европе, несмотря на крупнейшее падение среди лидеров. Второе место по снижению объёмов продаж в 2022 году заняла Испания, где за три квартала 2022 года поставили на 27,7% меньше лёгких коммерческих автомобилей, чем за аналогичный период годом ранее.