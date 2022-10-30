Москва, , 12:53 — REGNUM Подразделения Вооружённых сил (ВС) России начали наступление на отдельных участках на угледарском направлении, прорвав оборону киевских нацистов. Об этом 30 октября сообщает «Военное обозрение».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что российские военные держат оборону на основных направлениях и начали наступление на отдельных участках, не считая соледарско-артёмовского, где оно и не прекращалось, несмотря на ожесточенное сопротивление боевиков ВСУ.

«Речь идет об угледарском (направлении. — Прим. ред.), где наши [войска] предприняли попытку атаковать позиции противника, причём успешную», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что первым о наступлении российских войск сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, ранее написавший, что ВС РФ заняли в результате наступления часть Павловки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к разговору с Западом по снижению напряженности, если будут поступать реалистичные предложения — на равноправных подходах.