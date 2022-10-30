Москва, 30 октября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) России начали наступление на отдельных участках на угледарском направлении, прорвав оборону киевских нацистов. Об этом 30 октября сообщает «Военное обозрение».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Отмечается, что российские военные держат оборону на основных направлениях и начали наступление на отдельных участках, не считая соледарско-артёмовского, где оно и не прекращалось, несмотря на ожесточенное сопротивление боевиков ВСУ.

«Речь идет об угледарском (направлении. — Прим. ред.), где наши [войска] предприняли попытку атаковать позиции противника, причём успешную», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что первым о наступлении российских войск сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, ранее написавший, что ВС РФ заняли в результате наступления часть Павловки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к разговору с Западом по снижению напряженности, если будут поступать реалистичные предложения — на равноправных подходах.