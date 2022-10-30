Вихоревка, Иркутская область, , 12:48 — REGNUM В Иркутской области полицейские ищут водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП в Братском районе. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП в Приангарье УМВД по Иркутской области

Авария произошла ночью в городе Вихоревка. Около 1:30 по местному времени неустановленный автомобиль сбил двоих пешеходов, переходивших дорогу вне пешеходного перехода.

«В результате аварии до приезда скорой помощи погибла 39-летняя женщина, ее 13-летний сын госпитализирован с тяжёлыми травами в медучреждение города Братска», — отметили в ведомстве.

Правоохранители просят всех, кто обладает какой-либо информацией о происшествии сообщить об этом в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в селе Хайта Усольского района Приангарья 17-летний подросток на мотоцикле сбил насмерть пенсионерку.

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