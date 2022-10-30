В Иркутской области неизвестный сбил мать с сыном, женщина погибла
Вихоревка, Иркутская область, 30 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Иркутской области полицейские ищут водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП в Братском районе. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла ночью в городе Вихоревка. Около 1:30 по местному времени неустановленный автомобиль сбил двоих пешеходов, переходивших дорогу вне пешеходного перехода.
«В результате аварии до приезда скорой помощи погибла 39-летняя женщина, ее 13-летний сын госпитализирован с тяжёлыми травами в медучреждение города Братска», — отметили в ведомстве.
Правоохранители просят всех, кто обладает какой-либо информацией о происшествии сообщить об этом в полицию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в селе Хайта Усольского района Приангарья 17-летний подросток на мотоцикле сбил насмерть пенсионерку.
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