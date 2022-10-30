Москва, 30 октября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Россия готова к разговору с Западом по снижению напряженности, если будут поступать реалистичные предложения — на равноправных подходах. Об этом 30 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Мы всегда готовы выслушать наших западных коллег, если они обратятся с очередной просьбой организовать разговор. Надеюсь, что … нам смогут предложить какие-то серьезные подходы, которые будут способствовать разрядке напряженности и полностью учитывать интересы РФ и её безопасности», — отметил он в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса».

Также он заявил, что тревожит то, что Польша «просится в кандидаты» на размещение на своей территории ядерного оружия США.