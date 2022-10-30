Энергодар, Запорожская область, 30 октября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима били по селу Ивановка в окрестностях Энергодара с вечера 29 октября на протяжении 10-12 часов. Об этом 30 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов в видеосообщении, размещённом в его телеграм-канале.

Артиллерийский обстрел

«Били на протяжении с вечера всю ночь, то есть примерно на протяжении 10-12 часов, тяжёлой артиллерией 155 мм западного, натовского образца по мирному селу, где нет никаких военных объектов», — сказал он.

При этом Рогов уточнил, что это было пристрелкой для возможной высадки десанта бандеровцев, которые попытаются захватить Запорожскую АЭС. Также председатель движения «Мы вместе с Россией» отметил, что в результате обстрелов город остался без электричества.

«Из-за обстрела нарушено электроснабжение, работают аварийные бригады. Идет переключение на запасные линии. В ближайшее время электроснабжение в городе будет восстановлено», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее мэр Ровно Александр Третяк сообщил, что в городе произошло аварийное отключение электроэнергии.