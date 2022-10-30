Москва, , 12:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю в связи с трагическим происшествием в Сеуле.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отметил глава государства в телеграмме.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле», — отмечается в сообщении.