Москва, 30 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю в связи с трагическим происшествием в Сеуле.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отметил глава государства в телеграмме.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле», — отмечается в сообщении.