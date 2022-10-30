Москва, , 12:32 — REGNUM Тревожит то, что Польша «просится в кандидаты» на размещение на своей территории ядерного оружия США. Об этом 30 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Польша просится в кандидаты на то, чтобы и у нее американцы также разместили свои ядерные бомбы. Данная ситуация весьма тревожит», — отметил он в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса».

По его словам, идут разговоры о том, чтобы укрепить ядерные возможности НАТО в дополнение к пяти странам, уже имеющим на своей территории тактическое ядерное оружие США.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что размещение в стране ядерного оружия США является открытой темой.