Батуми, Грузия, , 19:50 — REGNUM Государственным аудитом Грузии был опубликован официальный отчёт о работе департамента автомобильных дорог Аджарской автономной республики, сообщает 29 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Взятка Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

В отчёте говорится о неэффективном управлении финансовыми ресурсами и о нарушениях в оплате труда сотрудников. Так в 2020—2021 годах более 12 миллионов лари (около $4 миллионов) оставались остались неосвоенными. Департаменту не удалось распределить эти средства на другие проекты.

Кроме того, согласно отчёту, 13 транзакций в части заработной платы показались аудиторам крайне подозрительными.

«В стране царит нищета, и многие люди убегают из неё, чтобы получить кусок хлеба. В это время глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе ворует деньги из республиканского бюджета. Именно для того, чтобы этот человек легко украл бы деньги, чтобы наполнить собственный карман, его и назначили премьером», — сказал депутат аджарского парламента от оппозиции Элгуджа Багратиони.

Напомним, что занимающий с 2018 года должность главы Аджарии Торнике Рижвадзе является членом правящей партии «Грузинская мечта».