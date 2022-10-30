Рейкьявик, , 12:25 — REGNUM Американский музыкант Райан Каразия умер в возрасте 40 лет. Об этом сообщили в социальных сетях представители созданной им группы Low Roar.

Скорбь

Причина смерти музыканта не уточняется. В Low Roar отметили, что группа занималась подготовкой шестого альбома, который будет выпущен после смерти музыканта.

Разработчик видеоигр Хидео Кодзима выразил соболезнования в связи со смертью музыканта. Он отметил, что музыка Каразии стала важной частью вышедшей в 2019 году видеоигры Death Stranding.

До 2010 года Райан Каразия был фронтменом и гитаристом американской инди-рок-группы Audrye Sessions. В 2011 году он переехал в Исландию, где основал коллектив Low Roar. К 2022 году группа выпустила пять студийных альбомов и один мини-альбом.