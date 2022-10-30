Вашингтон, , 12:24 — REGNUM Попытка террористической атаки по кораблям Черноморского флота в бухте Севастополя 29 октября была осуществлена вооружёнными формированиями Киева. Об этом 30 октября сообщает американское издание The New York Times.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как пишет издание, утром 29 октября «[киевские] беспилотники нанесли удар по российскому кораблю, пришвартованному в порту приписки Черноморского флота Севастополе», глубоко на территории Крыма, который до этого «считался неприступным бастионом».

При этом ранее террористический киевский режим не подтвердил свою причастность к этому теракту, а отдельные его представители даже обвинили в нём российскую сторону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал, что с призывом о пересмотре решения о приостановке своего участия в «зерновой сделке» обращается к России Европейский союз.