Вашингтон, 30 октября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Попытка террористической атаки по кораблям Черноморского флота в бухте Севастополя 29 октября была осуществлена вооружёнными формированиями Киева. Об этом 30 октября сообщает американское издание The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Как пишет издание, утром 29 октября «[киевские] беспилотники нанесли удар по российскому кораблю, пришвартованному в порту приписки Черноморского флота Севастополе», глубоко на территории Крыма, который до этого «считался неприступным бастионом».

При этом ранее террористический киевский режим не подтвердил свою причастность к этому теракту, а отдельные его представители даже обвинили в нём российскую сторону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал, что с призывом о пересмотре решения о приостановке своего участия в «зерновой сделке» обращается к России Европейский союз.