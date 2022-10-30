Ровно, Бывш. УССР, , 12:22 — REGNUM Аварийное отключение подачи электроэнергии произошло в Ровно. Об этом 30 октября сообщил мэр города Александр Третяк.

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«Ровнооблэнерго» сообщает об аварийном отключении света: район Грабника, центр города, район ООО «Ровнооблэнерго». Аварийная бригада работает. Для того, чтобы поддержать энергосистему, прошу уменьшить потребление до минимума», — отметил он.

Удары по инфраструктуре на территории б. УСР ВС РФ начали наносить 10 октября — после теракта на Крымском мосту.