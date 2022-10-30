Омск, 30 октября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Врачи Клинического онкологического диспансера в Омской области спасли пациентку с гигантской опухолью в брюшной полости. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава.

Операция

Женщина была склонна к лишнему весу, поэтому в течение года не обращала внимание на растущие живот и вес. В больницу она обратилась лишь когда опухоль начала затруднять дыхание, сдавливая органы. В онкодиспансере её срочно направили на операцию.

По словам врача-онколога Александра Сафронова, пациентке очень повезло. Несмотря на огромный объём и вес, который достигал 19,2 кг, опухоль оставалась целой. Благодаря этому хирурги смогли её удалить без повреждения.

«Если бы женщина ещё повременила с обращением к врачу, стенки опухоли могли истончиться и она могла разорваться, тогда объём лечения был бы совершенно другой и стадия была бы другая, лечение заняло бы продолжительное время», — добавил медик.

Сразу после операции пациентке стало легче дышать, до нормальных значений понизилось артериальное давление.