Петропавловск-Камчатский, 30 октября 2022, 12:05 — REGNUM Эк-губернатор Камчатской области Михаил Машковцев ушел из жизни после продолжительной болезни. Об этом 30 октября сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов.
«После продолжительной болезни ушел из жизни М. Б. Машковцев», — отметил он.
Солодов добавил, что Машковцев был человеком твердых убеждений, который внес значительный вклад в развитие региона, вел активную общественно-политическую работу.
«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близки», — добавил Солодов.
Михаил Борисович Машковцев был губернатором Камчатской области с 2000 по 2007 годы.