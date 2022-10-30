30 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 13:24 — REGNUM Заявление президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена о том, что он считает «возмутительным» решение Российской Федерации приостановить участие в «зерновой сделке», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 30 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт о «зерновой сделке», заключённой 22 июля в Стамбуле, согласно которой Россия обеспечивает проход судов, гружённых зерновыми культурами из портов киевского неонацистского режима. Предполагалось, что столь важное продовольствие должно попасть в беднейшие страны, чтобы не допустить там голода, но, как оказалась, страны Запада присвоили себе большую часть зерновых с территории бывшей УССР.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения Российской Федерации, стал террористический акт в Чёрном море, устроенный киевским неонацистским режимом при поддержке специалистов из Великобритании. После атаки на военные суда Черноморского флота, участвующие в обеспечении коридора безопасности для движения кораблей с зерном, российское руководство приняло решение о приостановке соответствующей сделки.

«Нам плевать на твои возмущения, мумия!» — написал Славян Т.

Многие пользователи обвинили Байдена в лицемерии, поскольку, демонстративно возмущаясь, он намеренно умалчивает, что послужило причиной выхода России из «зерновой сделки».

«Стрельба из танков или бомбометание с самолётов по Черноморскому флоту РФ — это приемлемо, а вот запрет вывоза зерна — возмутительно? Прекрасная логика!» — подметил Олег Н.

Некоторые комментаторы считают, что президент США прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что произошло в Чёрном море. Более того, граждане уверены, что инициаторами атаки на российские военные суда были сами Штаты.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вы сами к этому привели. Мы снабдили Европу жрачкой, на что не рассчитывали, да и ладно, а получили в ответ вместо благодарности привет в виде террористического налёта. Потом вы руки умыть решили и сказали, какая Россия плохая, бедным странам зерно не поставляет? Лицемеры долбанные», — пишет Ульяна П.

Часть людей полагает, что Россия сама может организовать гуманитарные корабли с зерном, которые будут направлены непосредственно в беднейшие страны, минуя порты западных бандитских государств.

«Россия обеспечит зерном, кого посчитает необходимым», — указывает Дэн О.

«Россия сможет обеспечить свое население и страны, которые нас поддерживают, всем необходимым. Обойдёмся без вас», — отметила Неонила Б.

Нашлись и те, кого уже слабо волнует мнение американского президента на происходящее в мире.

«Кто такой Байден? Дурачок, запрограммированный на ненависть к России. Если бы он не был поставлен президентом, он давно бы был на излечении в психиатрической больнице», — считает Елена Н.

«Что ещё мог сказать Байден? Разве в силах он осудить действия Киева и дать по шапке своим британским марионеткам, которые устроили теракт в Чёрном море? Нет, конечно. Так что нам обсуждать эту грампластинку, которая затёрта уже до дыр однотипными обвинениями в сторону России?» — задаётся вопросом Николай К.

Напомним, 29 октября президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден заявил в ходе общения с журналистами о том, что считает «возмутительным» решение Российской Федерации приостановить участие в «зерновой сделке».