Вашингтон, , 11:59 — REGNUM Чиновники из Европейского союза обеспокоились увеличением экспорта бытовой техники в Россию из соседних стран. Об этом 30 октября сообщает агентство Bloomberg.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что, по данным статистической службы Евросоюза Eurostat, за восемь месяцев 2022 года Армения импортировала из сообщества больше стиральных машин, чем на протяжении последних двух лет, а экспорт молокоотсосов в республику в первой половине года в три раза больше, чем в 2021 году, при том что рождаемость в Армении снизилась на 4,3%.

Кроме того, указывается, что Казахстан за первые шесть месяцев 2022 года ввёз на 633% молокоотсосов больше, чем в 2021 году и в три раза больше холодильников, при этом экспорт такой техники в Россию из республики резко вырос.

В то же время, как считает агентство, таким образом Россия может на фоне санкций пытаться справиться с дефицитом бытовой техники, а российские компании — разбирать произведённую в ЕС технику на компоненты и полупроводники для гражданского производства. Однако, по данным источника, чиновники ЕС считают, что РФ может использовать некоторые компоненты этой техники «в военных целях».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство России дополнило перечень недружественных стран.