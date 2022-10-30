Энергодар, Запорожская область, , 11:59 — REGNUM Энергодар в Запорожской области остался без электроснабжения после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре. Об этом 30 октября сообщил глава администрации города Александр Волга.

Энергодар Федя Кузнецов

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«Сегодня боевики нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре и по ЛЭП Энергодара. Аварийные бригады уже работают. Идёт переключение на запасные линии», — отметил он.

В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено, ситуация — под контролем, добавил Волга.