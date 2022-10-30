Пекин, , 11:58 — REGNUM Компания Jidu (совместное предприятие китайского технологического гиганта Baidu и автопроизводителя Geely Holding Group) выпустила первый электромобиль Robo 1 Lunar Edition. Об этом сообщает портал CarNewsChina.

Geely KX11 Geely

Первый автомобиль Jidu выпущен ограниченной серией в 1000 единиц. Позже на базе этой версии будет запущено массовое производство.

Планируется, что массовые версии появятся в продаже до конца 2022 года. Также в текущем году компания рассчитывает представить предварительную версию второй модели нового бренда. В 2023 году Jidu планирует открыть не менее 100 дилерских центров в 46 городах Китая.

Baidu и Geely объявили о создании совместного предприятия по выпуску электромобилей весной 2021 года. Geely будет отвечать за автомобильную платформу и безопасность. Baidu занимается разработкой продвинутой системы беспилотного вождения и бортовой электроникой.

С помощью совместного предприятия Geely и Baidu рассчитывают закрепиться на китайском рынке, являющимся крупнейшим в мире. Сейчас по поставкам электромобилей в Китае лидируют местные производители BYD, Nio, Xpeng, Li Auto и американская компания Tesla.

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