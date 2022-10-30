Иркутск, , 11:54 — REGNUM В южных районах Иркутской области всю ночь на 30 октября шёл обильный снегопад. Дорожные службы работают в усиленном режиме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уборка снега в Иркутской области Цитата из видео в телеграм-канале Игоря Кобзева

По словам губернатора Приангарья Игоря Кобзева, на Байкальском тракте задействовано два трактора и 14 комбинированных дорожных машин. Две единицы техники работают в Черемховском и Усольском районах.

«Также ночью на Качугском тракте вели уборку снега и подсыпку ПГМ (противогололёдный материал) специалисты Усть-Ордынского филиала. Сейчас они работают в усиленном режиме», — написал он в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, уборка снега продолжается в областном центре — Иркутске. На улицы города выведено 25 единиц комбинированных дорожных машин, тротуароуборочной техники и вспомогательного транспорта и 150 человек.

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