Донецк, , 11:53 — REGNUM ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 30 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:️ 11:45 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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