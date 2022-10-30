Москва, 30 октября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Желание США прислушаться к озабоченностям России могло бы стать платформой для разговора Владимир Путина и Джо Байдена. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Цитата из видео. kremlin.ru Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве

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«Желание США прислушаться к нашим озабоченностям, фактически желание Штатов вернуться к состоянию на декабрь–январь и задаться вопросом: то, что предлагают русские, может быть, не все нас устраивает, но, может быть, стоит сесть за стол переговоров. Я имею в виду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон», — отметил он в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопрос, что могло бы стать платформой для переговоров.

Ранее Москва передавала Вашингтону предложения, касающиеся предоставления ей гарантий безопасности.