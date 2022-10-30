Тбилиси, , 19:47 — REGNUM Грузинская прокуратура проводит расследование фактов коррупции в мэрии Тбилиси, сообщает 29 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Коррупция Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Журналисты получили постановление суда, в котором говорится, что расследование ведётся против офиса мэра Кахи Каладзе сразу по двум статьям — хищение государственного имущества в особо крупных размерах с использованием служебного положения и злоупотребление полномочиями.

Документы, являющиеся предметом расследования, подписаны лично мэром Каладзе. С его официального согласия большое количество имущества, принадлежащего городу, было передано частному лицу, которое предположительно совершило мошенничество. Прокурор Мари Мешвелиани, расследующая деятельность команды Каладзе, наложила арест на имущество, переданного мэром Тбилиси частному лицу.

Так, в частности, выяснилось, что некий Темур Цинаридзе купил у мэрии за относительно небольшие суммы три больших участка земли в престижных районах грузинской столицы. Сам же Цинаридзе якобы заявил, что он работает водителем и является подставным лицом.