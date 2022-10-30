Нашвилл, США, 30 октября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» уверенно с нулевым счётом обыграл команду «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 30 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dan4th Nicholas Александр Овечкин

Игра прошла на льду «Бриджстоун-Арены» в Нашвилле и закончилась победой гостей со счётом 0:3.

В составе победителей голами отличились Бек Маленстайн (33-я минута), белорусский форвард Алексей Протас (47-я) и российский нападающий Александр Овечкин (58-я, в пустые ворота).

Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов записал на свой счет в матче одну результативную передачу.

Отметим, эта шайба стала для Овечкина четвертой в нынешнем сезоне и 784-й е го заокеанской карьере.