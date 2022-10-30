Донецк, 30 октября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Зайцево в ДНР. Об этом 30 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:25 — н.п. Дылеевка — н.п. Зайцево: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами.