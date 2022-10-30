Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM Робот для реставрации и копирования картин любого уровня сложности представлен на отборочном этапе международного конкурса по популяризации науки Science Slam в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал ТАСС разработчик робота, доцент кафедры систем автоматизированного проектирования СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов.

Краски Дарья Антонова © ИА REGNUM

Робот восстанавливает или копирует картины, нанося на полотно мазки по заданному алгоритму. На первом этапе система работает только с акриловыми красками, далее разработчики рассчитывают перейти на масло.

Каримов рассказал, что новая разработка отличается от имеющихся аналогов возможностью смешивания цветов в любом сочетании. На создание одной картины у робота уходит около недели, примерная стоимость установки составляет около 200 тыс. рублей.

Разработчики рассчитывают, что в будущем эти роботы смогут использоваться для реставрации или копирования картин любого типа сложности. Для точного воспроизведения и восстановления картин потребуется использовать аутентичные краски, что станет возможным благодаря машинному обучению для каждого типа краски.